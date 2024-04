Dodatkowo obrażają Bidena.

͡

°

͜

ʖ

͡

°

xD nie no. tu juz przesadzili. wujka Joe obrazac? chodzi o tego samego wujka, z ktorego wykopki sobie wielokrotnie kpily, ze jest starym dziadem potykajacym sie o wlasne nogi, ktory nie do konca nawet wie gdzie i po co jest? () nagle obrazanie wujka Joe jest be, kiedy robi to jakis losowy Zyd?