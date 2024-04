widze, ze podnosza gre

to uderza bezposrednio w finanse bo ogranicza eksport ropy

amerykanie mowili ostatnio, ze im sie nie podobaja nawet ataki na rafinerie, jak widac Ukraina przestala sie przejmowac zdaniem US co im wolno atakowac a czego nie



jeszcze niech jakis tankowiec zatopia na morzu czarnym, tylko pusty, co wylaczy lwia czesc eksportowych mocy. nikt nie bedzie chcial wozic ruskiej ropy, nikt tego nie ubezpieczy