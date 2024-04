"wrócić do normalności"



Czyli do powolnego mordowania i wysiedlenia Palestyńczyków, tak po cichu, żeby nie trafiało na pierwsze strony gazet.



Trump w czasie swojej prezydentury dał Izraelowi wyraźnie sprecyzowane zielone światło do budowania żydowskich osiedli na ziemiach palestyńskich, przeniósł ambasadę do Jerozolimy, zablokował finansowanie UNRWA I postulował zamknięcie Palestyńczyków w kilkudziesięciu malutkich, odseparowanych od siebie ogrodzonych gettach. To wszystko przyczyniło się do wzrostu napięć.