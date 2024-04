Pedofil może się tłumaczyć, że molestuje dzieci, bo ma tak silny pociąg do dzieci, że nie jest w stanie się opanować. Ale w jaki sposób biskup może się tłumaczyć, że wiedział, że ksiądz molestuje dzieci, ale nie miał nic przeciwko, albo przeniósł go do innej parafii, aby sobie gdzie indziej molestował?