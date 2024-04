Do starego Srula, bankiera przychodzi syn, Moszek.



- Tate, jak to jest – ludzie dają pieniądze i wyjmują. Dostają to co włożą. A u nas i mercedes, i jacht, i willa w Milanówku?



- Dam ci przykład synu - mówi Srul. - Idź do kuchni. W lodówce, tfu, tfu... Boże przebacz, kawałek słoniny leży. Przynieś go.



Mosze poszedł i przyniósł.



- A teraz odnieś go, tfu, tfu... – mówi Srul.



Mosze odniósł