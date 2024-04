Po prawie półtora roku Wykop wreszcie naprawił problem z powiadomieniami. Wielu użytkowników skarżyło się, że powiadomienia nie znikają, mimo że były przeczytane, i często pojawiały się wielokrotnie. To frustrujące doświadczenie sprawiało, że wiele osób traciło cierpliwość i zniechęcało się do korzystania z serwisu. W końcu programiści Wykopu podjęli się tego zadania i naprawili tę kwestię. Teraz powiadomienia działają tak, jak powinny – znikają po przeczytaniu i nie powtarzają się niepotrzebnie.

A teraz na poważnie – to prima aprilis! Ale wykopcie dla niepoznaki bo wykopki to tylko czytają tytuł i opis tak do połowy ( ͡° ͜ʖ ͡°)