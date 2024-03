Facet pomieszał pewne pojęcia, tzn masy i uziemienia. Może wyjaśnię po co do metalowych obudów urządzeń podłącza się uziemienie (bo on to pominął). Gdyby tego nie było, mogło by być tak, że urywa się przewód fazowy w środku i ten przewód dotyka metalowej (zazwyczaj stalowej) obudowy (lub jest jakieś przebicie na obudowę). Wtedy ktoś jedną ręką dotykając urządzenia (pralki, lodówki, itd), a drugą dotykając np. kaloryfera może być porażony napięciem 230V. Bo Pokaż całość