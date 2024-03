Oj, szykuje się kolejna denazyfikaacja.

Najpierw okaże się, że Armenia jest niewdzięczna wobec Rosji za wszystkie doznane od niej łaski. Ormianie okażą się faszystami i nazistami, co ze zdumieniem zacznie odkrywac rosyjska propaganda.

Później - że jest tam mniejszość rosyjska - gnębiona i poniewierana.

Następnie Armenia będzie prowokacyjnie odtrącać rosyjską ręcę wyciągniętą do zgody i pojednania.

Kolejny etap, to jakieś zamachy na Rosjan w Armenii, a tropy, na które wpadnie FSB będa Pokaż całość