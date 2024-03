Nie komentuje samej akcji, ale tak dla porządku napisze tylko, że w Irlandii jest spora sympatia dla Palestyny, a sprzeciw wobec Izraela. Na pierwszy rzut oka może się to wydać dziwne, bo Irlandczycy generalnie są zapatrzeni w Stany i ogólnie to co robi Ameryka, to w oczach przeciwtnego Irola jest dobre i sprawiedliwe. W tej jednak konkretnej sytuacji, są po drugiej stronie barykady. A bierze się to stąd, że Palestyna była nękana Pokaż całość