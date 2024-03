Wielkanoc to naturalna konsekwencja żydowskiego święta Paschy. A to znaczy, że wcale nie pogańskiego. Zresztą już od pierwszych wieków kandydaci do chrztu, których przygotowywano przez całe miesiące, byli chrzczeni właśnie w Wielkanoc. I tak jest do dziś.

Zajączek wielkanocny i jajko to rzeczywiście symbole, które przeniknęły do obchodów tego święta z kultury ludowej, gdzie w podobnym czasie świętowano przesilenie wiosenne. Chrześcijańskim symbolem jest baranek.

"Istnieje legenda chrześcijańska, która mówi, że Maria Magdalena Pokaż całość