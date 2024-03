Przecież nigdy Polaków nie okłamał prawda?

Polaków jak Polaków, ale najlepszy jest twardy elektorat co twierdził, że pomysły takie jak 800+ to tylko kiełbasa wyborcza, żeby przekupić patolę, ale 60 tys. wolne od podatku to prawdziwa i realna obietnica bo wspiera tylko pracujących :D Życie szybko zweryfikowało tę wiedzę ezoteryczną :D