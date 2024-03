Pamiętam jak była obowiązkowa służba wojskowa, tłumoki w wojsku, fala i 250 tysięcy chłopa. Czyli okolice 2000.

Takie informacje to była codzienność - co chwilę ktoś kogoś zabił, ktoś się powiesił czy jakiś wypadek był. To wróci razem z obowiązkową służbą pewnie.