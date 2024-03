Odrażające. Bez względu na to czy on jest winny czy nie robienie takich rzeczy i publikowanie dowodów na to jest przejawem zwykłego zezwierzęcenia. Mamy XXI wiek i w każdym cywilizowanym kraju, po takiej akcji gość zostałby w każdym sądzie normalnie uniewinniony bez względu na to co faktycznie zrobił. No ale przecież to rosja...



"...Rosjanie nie mają szacunku dla ludzkiego życia i są #!$%@?, barbarzyńcami i pijakami”.



George Patton.