24 marca 1832 roku Petersburg wydał ukaz, na mocy którego dzieci powstańców listopadowych w wieku od 7 do 16 lat zostały karnie wcielone do wojska carskiego. Los ich był tragiczny.Zesłane do Rosji, masowo umierały w trakcie drogi. Z kilku tysięcy wysłanych z Warszawy do Bobrujska, zmarło 2/3