Nie jestem pewien czy oni by się w unii odnaleźli, są na to zbyt niezależni i niepokorni, za to zdecydowanie przydało by im się przyjęcie do NATO. Kocham Gruzję, to moje miejsce na ziemi, jeżdżę tam żeby przewietrzyć głowę, ostatni raz byłem dwa tygodnie temu, ale cały jej urok to właśnie ludzie, niezależni ale bardzo mili, gościnni, honorowi, do tego fantastyczne jedzenie i domowy bimber dostępny w każdym sklepie z pod lady Pokaż całość