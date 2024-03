Pograłem 15 min i powiem krótko: w tej formie to nie powinno wyjść do ludzi.



Gdybym miał napisać co mi ten tytuł najbardziej przypomina, to gry za 10 zł sprzedawana w kartonach z początku wieku. Pozom zbliżony.



Zaczynamy wyliczanie

- Mam 4060, R7 7735, 32 ram. Gra kratkuje i to w sposób uniemożliwiający rozgrywkę. Do tego gdy jest więcej wrogów wszystko działa z bardzo dużym opóźnieniem. Klikasz strzał i nic się nie Pokaż całość