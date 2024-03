Ciekawie wygląda to na stronie gpsjam.org - cisza i spokój aż do 01 czerwca 2023 kiedy zakłócenia pojawiają się w Estonii, a Polsce elegancko aż do 25 grudnia 2023 - od tamtej pory ciągle jakieś zakłócenia. Ciekawe co się wtedy wydarzyło w tych krajach?