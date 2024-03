Ciekawe, kto pisze te tytuły na Wypoku: "Niemcy apelują do stworzenia Europejskiej Żelaznej Kopuły". Albo to piszą kompletni idioci, albo ktoś, kto nie zna języka polskiego. Apeluje się do kogoś o coś. Trudno jest apelować do stworzenia...

Wiem, "polska język, trudna język", ale może go szanujmy, bo to język właśnie wyróżnia nas jako naród, nie tylko, ale przede wszystkim.