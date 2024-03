To zupełnie jak Autosan który należy przecież do PGZ który mimo miał możliwości produkcji to nie startował w przetargach (albo celowo spóźnił się o 20 minut, polecam poczytać) np. dla wojska i później narzekali że trzeba ogłaszać upadłość. Przetargi wygrał niemiecki MAN w wielu przypadkach, mimo że były możliwości produkcyjne autobusów dla wojska i byli w stanie je dostarczyć - woleli oddać wszystko.



Środki w programie ASAP (Act in Support of Ammunition Pokaż całość