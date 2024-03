A Ukraińcy dalej ich będą chwalić i klepać po dupce w nadziei na przyjęcie do UE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Z drugiej strony opierając się o "bohaterów" upadliny, służebność i chwała wielkim niemcą się należy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Istotne jest to żeby dalej jechać z Polakami jak ze szmatą dojąc nas do cna ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )