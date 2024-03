Jak rozumiem Zeleński pozbył się problemu czy Biden też działa na niekorzyść Europy? Bo wiadomo święta krowa Ukraina może mieć korupcję gdyby nie korupcja to mielibyśmy wojska ruskie w Warszawie xD tak to teraz wytłumaczycie?

Czy ty jesteś po podstawówce czy nie uczyli was logicznego myślenia? Jak można porównać prezydenta co stawia warunki, do pomarańczowego Trumpa, który mówi wprost, że anuluje wsparcie od razu po wygranych w wyborach?