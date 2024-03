Panowie to robota ukrów, kiedyś podpiołem do netu dosłownie na pół godziny router z wyłączonym firewallem, i normalnie z netu można było się zalogować na router - oczywiście login hasło ot admin admin, i werrzcie lub nie w ciągu tego czasu miałem taki ssid. Nie wiem czy to nie jakiś skrypt, bo jak ktoś mógł znaleźć to w takim czasie.