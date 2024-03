W tych protestach rolników nie chodzi o to żeby poprawić ich los, bo gdyby tak miało być to odbywały by się za rządów PISu. To jest sterowana przez PIS akcja mająca na celu osłabić notowania Koalicji i Tuska, Pis musi to robić , bo ich notowania lecą na ryj, a widmo spraw sądowych dla wielu Pisowskich polityków wisi w powierzu , na razie mają czas bo Duda będzie przezydentem jeszcze ponad rok, Pokaż całość