Moja propozycja jest następująca… przestańmy się licytować, „czyja” Policja była bardziej „reżimowa i bandycka” a pogadajmy o tym, jak sprawić aby obślizgłe łapy polityków nie miały na tą i inne formacje tak dużego wpływu? No bo co się zmieniło od października? Ano to, że znowu mamy do czynienia z czystkami kadrowymi, „przywracaniem” do służby w wątpliwych okolicznościach prawnych „swoich” oficerów aby zarządzali formacjami mundurowymi. Apolityczność pełną gęba… poza tym wszystkich tych, którzy Pokaż całość