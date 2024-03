Pokład Lockheed AC-130 Spectre

Sergent-chef drze mordę do oddziału legionistów zaraz po starcie maszyny.

- Za każde uch taliba 100€...

- Za każdy łeb z brodą 500€

Samolot siada, oddział się rozbiega w mgnieniu oka.

Godzinę później wracają wszyscy z worami pełnymi brodetych łbów.

Sergent-chef drze mordę:

-Czy was #!$%@? #!$%@?ło, to międzylądowanie we Frankfurcie...