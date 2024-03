Typie, we wszystkich cywilizowanych krajach, nawet USA, jest rejestr zabytków i przepisy o ich ochronie, właśnie po to żeby jakieś developerskie śmiecie nie stwierdziły że bardziej opłaca się wyburzyć i postawić nowy blok. Dlatego na Manhattanie nadal są kwartały osiemnasto i dziewiętnastowiecznych kamienic, bez tego to już dawno by je wyburzono i zabudowano wieżowcami.Zatem to co proponujesz to nawet nie jest wolna amerykanka tylko w ogóle jakaś kompletna kapitalistyczna anarchia.