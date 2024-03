Już dawno wiedziałem w jakim kierunku to pójdzie. I to się właśnie dzieje. To co jest pokazane światu jest naprawdę ułamkiem tego co widzą deweloperzy. Wyobraźcie sobie jakie tam muszą być jazdy, włącznie z porno. Zamiast wykorzystać obliczenia do jakichś konkretnych celów internet będzie teraz zalany fejkowymi gwiazdami, piosenkarzami albo nawet programistami. Najgorsze jest to, że ludziom się to podoba.