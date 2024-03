Jak ruskie wlezą na resztę Ukrainy, to do Stalowej Woli jest rzut beretem. Nawet z Białorusi jest bardzo blisko. No chyba, że już naprodukowaliśmy trylion, ale myślę, że będzie bliżej 20, z których połowa już poszła na Ukrainę. Poza tym tutaj głównie liczą się miliony pocisków rocznie plus części na wymianę, a nie to czy będziemy mieć 100 czy 200 krabów. Taki to kaczyzm był antyrosyjski, patriotyczny i przezorny.