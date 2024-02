Dziś bycie policjantem to wstyd. To tak samo jak by przyznać że poszło się do polityki by kraść. Mało kto ma dziś szacunek do tej formacji. Powinno się ich wszystkich wyrzucić z pracy i stworzyć te formacje na nowo. Resztę pozbawić praw emerytalnych i wypieprzyć do pilnowania parkingów. Polityków i dowództwo które odpowiada za degrengoladę należy wsadzić do więzień. Najbardziej na pierdzenie w pasiak zasługuje ten kretyn granatnikov