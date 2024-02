Śmigłowce caracale to maszyny, które rząd Platformy Obywatelskiej chciał kupić dla armii. Był podpisany kontrakt, ale zaraz po dojściu do władzy ponad 8 lat temu rząd PiS zerwał tę umowę. Wtedy wszczęto śledztwo w tej sprawie. I - choć trudno w to uwierzyć - trwa ono do dziś.