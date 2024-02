Kosiniak i Kamysz wraz z Tusku i kotłownią to zrobią, żeby brać amerykańska miała czyste ręce - to jest proste! Należy bronić agro korporacji amerykańskich na wschodzie, za to dostaniecie syf nie zboże i inne "dobroci" zanieczyszczone nie tylko pestycydami, ale jeszcze chemią po wojnie.