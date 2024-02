Chwila.

1. Sprowadzaliśmy na potęgę cement z Białorusi.

2. Mamy z Baćką na pieńku od praktycznie zawsze, ale jest OK, bo tanio.

3. Sankcje. Nie OK, bo mamy drożej.

4. Chcemy tani cement z Białorusi zastąpić ukraińskim.

5. Nagle to jest złe.



Wykopki, o co właściwie kaman, bo trochę się pogubiłem?