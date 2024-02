Co ma mylenie z dzikiem do badań lekarskich?



ze strony fundacji niech żyją

"Jesteśmy koalicją kilkudziesięciu organizacji, działamy na rzecz zaprzestania polowań na ptaki."



nawet jeśliby taki myśliwy musiał przed każdym polowaniem iść do lekarza na badania to żaden psychiatra nie zagwarantuje, że w drodze z gabinetu do drzwi wyjściowych przychodni człowiekowi nie odbije.