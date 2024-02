Prawda jest taka że obaj to byli zbrodniarze, Bandera wiadomo, a z kolei Trocki był odpowiedzialny za czerwony terror po rewolucji październikowej, przymusowa kolektywizacja to też był jego pomysł tyle że Stalin go wcielił w życie jak już wypadł z łask (i z tego co pamiętam to Trocki na emigracji go nawet krytykował za niedostateczny radykalizm xD). Zatem akurat w jednym i drugim przypadku "good that from planks".