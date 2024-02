czarny dzien ukrainskiego lotnictwa nad ukrainą

oh wait

poza tym musicie czymś przykryć sromotną porażkę w awdiejewce, gdzie lotnictwo RUS zdominowalo pole bitwy a ukry nie mogly nic z tym zrobic.

Musiały wycofać swoją opl.



Wiecej takich znalezisk, moze putin w koncu sie wystraszy i stwierdzi "no teraz na wykopie to nam napisali, szojgu, srojgu, nazad"