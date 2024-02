Turbacz to najwyższy szczyt Gorców należący do Korony Gór Polski. Jego wysokość (1310 m n.p.m.) zapewnia piękne widoki z Tatrami włącznie. Pod szczytem znajduje się klimatyczne schronisko z fantastyczną panoramą oraz pysznym Deserem gorczańskim. Wchodząc od Rabki-Zdrój to ok. 13km podejścia.