No jest to trochę zabawne. NATO jest w wojnie proxy z rosją, ruskie od początków putina nawet nie udają, że dla nich NATO to wróg. Są ponakładane sankcje, ruskie auta nie moga wjeżdżac do niektórych krajów UE, ich obywatele tutaj przylatywać, konfiskuje się ruski majątek na rzecz Ukrainy. Jak trzeba być naiwnym, by sądzić, że ruskie będą się z tego tłumaczyć? putin robi sobie porządki, a sytuacja ze światem zewnętrznym jest już Pokaż całość