Jak to się wszystko szybko zmienia.

Jeszcze w 2022 roku i na początku 2023 były takie patriotyczne apele" kupujcie Ukraińskie, aby pomóc ich gospodarce w czasie wojny.

Było to zrozumiałe.

Ale sposób w jaki to zostalo to przeprowadzone i jak to obecnie wygląda woła o pomstę.

Nie dziwię się,że rolnicy protestują. Mają pełną rację.



Pierwszy problem: gdzie jest Sanepid? Czy ktoś sprawdza co wjeżdża? W przypadku takiej afery, to powinny być lotne Pokaż całość