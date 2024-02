Kolejne zwolnienia grupowe w Mozilli. To już chyba trzecia taka akcja w ciągu paru lat. W tym czasie zarząd podwoił swoje wynagrodzenia ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

No dobra taki pracownik zarabia ze $100k rocznie x60 = 6M oszczędności.Zarząd ile może mieć z 1M? No to po podwojeniu do 2M zostaje 5M oszczędności.