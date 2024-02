Pokaż całość

Niegdyś modelowy republikanin, kandydat w wyborach. Dziś kompletny outsider zepchnięty do partyjnego marginesu. Nie wykopali go z partii (jak zrobili z Liz Cheney) tylko dlatego, że zapowiedział, że nie będzie startować w kolejnych wyborach do Senatu.Skręt republikanów w stronę obskurantyzmu, merkantylizmu, izolacjonizmu, a przy okazji sekciarstwa politycznego i spiskologii jest faktem.