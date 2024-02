Dlaczego nikt nie zwróci uwagi na to, że walczy się ze skutkiem problemu a nie z przyczyną. Przecież to zboże w Polsce ma swojego odbiorcę, są to konkretne firmy, konkretne osoby. Większy problem leży po polskiej stronie, ale zamiast walczyć w jego zarzewiu organizuje się nie przynoszące skutku protesty i manifestacje. A ukraińskie zboże, jak było importowane tak idzie nadal i będzie szło...