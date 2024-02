Witam wszystkich.

W końcu powstało coś ciekawego. Ile można gadać w kółko o AI? Jaram się mocno teraz.

Perun2 - najlepszy język programowania stworzony w Polsce... bo innych teraz nie ma. Różni się trochę od innych projektów IT w tym kraju, bo istnieje i działa całkiem nieźle.

Na razie szukam trochę pomysłów i inspiracji, co można by jeszcze tam dodać.To nie jest jeszcze marketing. Najpierw chcę stworzyć coś dobrego, o promowaniu pomyślimy potem. Nie warto też używać, bo ThePrimaegen się jeszcze nie wypowiedział. Spytajcie się też Jonathana Blowa co sądzi.

Możesz być jedną z pierwszych osób, które dadzą gwiazdkę na Githubie.

Poniżej filmik na jutubie. Trochę przestarzały i nie ma pokazanych nowych ciekawych funkcji, ale nie chce mi się nagrywać kolejnego.

Ten projekt występował od wielu lat pod różnymi nazwami. Perun2 - ta nazwa jest najlepsza. Już lepszej się nie wymyśli. Chyba, że jakieś łatwe słowo w stylu Prawda.

Wydany w końcu jako open source. Oznacza to, że podejmuję wyzwanie. To nie będzie język tylko dla mnie. Nastąpiła lekka zmiana kursu. Zacząłem tam dodawać funkcje użyteczne wyłącznie dla normalnych ludzi. To będzie język programowania skierowany dla normalnych ludzi, a nie nawet dla firm czy programistów. Brzmi ciekawie choć naiwnie. Jest szansa na stworzenie czegoś oryginalnego.

Tak więc o co chodzi?

Możemy tworzyć takie proste przyciski. Są zawsze pod ręką i wystarczą dwa kliknięcia myszą aby je odpalić. Tutaj kod, który zaznacza archiwa.

Kod poniżej otwiera ostatni pdf z folderu.

Nie trzeba uczyć się składni języka. Wszyscy programiści już ją znają. Pozostali szybko się nauczą.

Jeśli mamy Total Commandera, to dokładnie te same przyciski również automatycznie tam też się pojawią. A także w praktycznie każdym alternatywnym commanderze. Raz utworzony program pojawia się wszędzie. Poniżej Perun2 odpalany z poziomu jakiejś podróby Total Commandera.

Pod względem technicznym, Perun2 to całkowite przeciwieństwo Node.js. Deklaratywny statycznie typowany język ze scentralizowanym środowiskiem.

Język deklaratywny - czyli opisujemy wynik jaki chcemy osiągnąć. Nie dokładnie krok po kroku co trzeba robić. Na myśl już przychodzi Prolog. Język robi dużo rzeczy za nas. Zamiast mówić "język" wypadałoby powiedzieć "silnik". Silnik sam dobiera algorytmy i przygotowuje dependencje spośród dostępnych pod zadanie. To jest właśnie przewaga nad imperatywnym Pythonem - znając cały kontekst silnik ma pełną swobodę działania i może dobrać najlepsze optymalizacje. Dodatkowo nie przejmujemy się dependencjami. Piszemy kod i on po prostu działa. Zagwarantowany jest wynik działań, a nie konkretne prowadzące kroki.

Owszem, język jest statycznie typowany. Zaraz ktoś odbierze to za wadę. Nie do końca to wada. Wszystkie typy są wydedukowane, nie trzeba nigdzie pisać ich nazw ani nawet ich znać. Statyczne typowanie to jest główna przyczyna szybkości języka.



Poszukuję pomysłów. Wiadomo nie ma sensu wynajdować koła na nowo. Szukam zwłaszcza użytecznych funkcji, dla których nie ma tak po prostu biblioteki w Pythonie. Rzeczy, z którymi nie poradzi sobie jeszcze Chat GPT. Mamy całą przestrzeń nazw do dyspozycji. Na przykład:

select photos

Spośród obrazów, rozróżnienie tych, które są zdjęciami. Mając to słowo kluczowe, można by zaznaczyć foldery zawierające zdjęcia zrobione wczoraj.

select directories where anyInside(photos where creation = yesterday)

Albo zaznaczyć archiwa ze zdjęciami. Mam trochę pomysłów, ale wciąż poszukuję więcej. Język jest pragmatyczny, a nie piękny. Kluczem jest ogrom funkcjonalności + międzyplatformowość. Przypominam jeszcze raz zastosowanie języka. Będzie więcej obszarów zastosowań, ale na ten moment jest to.