Ja wiem że to tylko czcze nadzieje ale jest taki hipotetyczny scenariusz:

- Musk może w każdej chwili co do centymetra zlokalizować dowolną stacje Starlinka

- jeśli ruscy będą tych stacji używać to będą to używały sztaby dowódcze na różnych poziomach i jednostki wojskowe.

- gdyby ruscy któregoś dnia posuneli sie o krok za daleko albo USA zdecydowało że dość tej zabawy to kilka precyzyjnie wystrzelonych rakiet mogłoby kompletnie zdezelować ruską strukturę Pokaż całość