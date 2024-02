O to to. Oni nie muszą przekonywać ludzi mających 20+ lat. Oni muszą przekonać młode pokolenie. A młode pokolenie jest wyjątkowo chłonne na propagandę. Bo rodzice mają w dupie swoje dzieci i co ich dzieci chłoną. A później będzie wielkie zdziwienie - jaka ta młodzież w dzisiejszych czasach jest zła. A kto tą młodzież wychowywał?