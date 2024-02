Mongolia? Taki sam syf jak Rosja, albo i gorszy. To prawda, kiedyś to było imperium obejmujące także Lubelszczyznę i najazdy mongolskie były nawet w Europie Zachodniej, aczkolwiek raczej szli na ilość, a nie jakość. Dzisiaj to zacofany kraj, gdzie nie szanuje się ani ludzi, ani zwierząt. Do tego stolica Mongolii Ułan Bator to najzimniejsza stolica na świecie (jedyna stolica swiata z temperaturą średnią na minusie i zimy po minus 40 to norma). Pokaż całość