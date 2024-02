Jedynym zastrzeżeniem do Hołowni może być tu tylko jego duża naiwność, ze jak on pełen uczciwości coś ustali jak ma być to będzie wszystko pięknie i porządnie. Ilu już idealistów było i nikomu się nie udało. Puki będą państwowe spółki to tak długo będą tam jacyś karierowicze polityczni się kręcić.