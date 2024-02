Jak generalnie zachowuja sie wyborcy tuska:

- kaczynski wprowadza kredyt 2% - przez niego mieszkania beda drozsze!!!!

- tusk chce wprowadzic kredyt 0% - brawooo, w koncu jakies konkrety, to pomoze rozwinac sie gospodarce i mlodzi dostaną mieszkania!!!

- tusk mowi ze dofinanoswanie do kredytow to powod do drozszych mieszkan - brawooo!! dokladnie tak, skonczyc z socjalem!!!

- kaczynski chce podniesc bombelkowe do 800 zl - przez niego ceny beda drozsze!!!!!

- Pokaż całość