Ta jego demagogia jest wręcz bezczelna. Czysta hipokryzja.

Mówi o obronie demokracji i konstytucji a przecież to on zniszczył to wszystko, parę lat temu, natychmiast jak się dorwał do władzy.

Mówi o morderstwach politycznych a to jego nagonka spowodowała morderstwo prezydenta Gdańska.



Marzę o jednym - chciałbym zobacz jego twarz jak sędzia odczytuje mu wyrok. Mam nadzieję, że jego życie skończy się w więzieniu.