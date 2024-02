Dlatego za żadne skarby nie wolno powrócić do władzy PISowi. Oni są faryzeuszami, którzy obiecywali wstawanie z kolan a doprowadzili Polskę do jeszcze większego upadku. To że te tęczowe lewactwo teraz objęło władzę to nie znaczy, że PIS jest na nich receptą bo PIS to taka sama zdradziecka i złodziejska banda