Benjamin Netanyahu nie ma dużego wyboru, jego ultraprawicowi koalicjanci mogą go do wszystkiego zmusić. Bo wie że gdy straci władzę, mogą na niego czekać procesy za korupcję.



Nawet gdyby nie do końca to chciał zrobić, np. ze względu nacisków USA.



Dlatego nigdy nie powinno się głosować na osoby skompromitowane.